Предсказано будущее Турции в НАТО

Политолог Марков заявил, что Турция никогда не покинет НАТО

Турция никогда не покинет НАТО, поскольку членство в альянсе предполагает слишком большое количество выгод и практически никаких издержек. Сама организация может попытаться исключить Турцию, но успех в этом направлении маловероятен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Членство в НАТО для страны является слишком мощным ресурсом, позволяющим многого добиваться, так что Турция никогда не выразит желания его покинуть. Скорее может иметь место обратный процесс, который уже начался: в альянсе прошло не одно совещание на тему того, как можно исключить Турцию. Правда, добиться этого не удастся, поскольку в Уставе НАТО нет возможности исключения», — отметил политолог.

Он добавил, что, обладая высоким уровнем суверенитета, Турция не несет практически никаких издержек от членства в НАТО. Вместе с тем участие в альянсе позволяет ей диктовать собственные условия по ряду направлений.

«Конечно, мы не говорим о такой выгоде от членства в НАТО, как защита, потому что этой статьей практически никогда не пользовались. Хотя, надо признать, сама возможность защиты и внушает определенное чувство уверенности. То, что Турция захочет выйти из альянса, — что-то из области фантастики, ведь ввиду высокого уровня суверенитета она не несет практически никаких издержек, зато может блокировать какие-то решения всей организации», — сказал Марков.

Заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Его слова приводит газета Aydınlık.

