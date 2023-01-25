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09:10, 25 января 2023Ценности

Парикмахер назвал придающую объем волосам стрижку

Парикмахер Редман порекомендовал бокс-боб для визуального придания объема волосам

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Британский парикмахер Энни Редман назвал прическу, которая визуально придает объем волосам. Его высказывания приводит журнал Glamour.

Собеседник издания порекомендовал обладательницам тонких прядей присмотреться к стрижке «бокс-боб», которая отличается от стандартного боба длиной, рваными концами и отсутствием многослойности. «Бокс-боб — это как подтяжка лица, только для волос. Особенно объемно он смотрится, если уложить его небрежными волнами», — уточнил специалист.

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По словам Редмана, плюсом упомянутой прически является ее универсальность, поскольку она подойдет любому типу волос и форме лица. Кроме того, структурированная бокс-боб легко поддается укладке. «Стрижка выглядит хорошо как в прямом, так и завитом виде. К тому же его можно трансформировать под ваше лицо, добавив челку», — высказался британец в заключение.

В июле 2022 года жительница Австралии Шантель Мила назвала способ придать волосам ухоженный вид и сделать идеальную укладку за считаные секунды. Для этого необходимо провести вдоль прядей куском кухонной фольги. Утверждается, что металлы в ее составе отводят электричество от поверхности волос, тем самым препятствуя их электризации.

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Майя Пономаренко
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Парикмахер назвал придающую объем волосам стрижку
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