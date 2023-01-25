Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:26, 25 января 2023Россия

В ДНР оценили способность ВСУ обстреливать Донецк из западных танков

В ДНР исключили возможность ВСУ обстреливать Донецк с помощью западных танков

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Источник ТАСС в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР) оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) производить обстрелы Донецка с помощью западных танков в том случае, если их передадут Киеву. По его словам, данные вооружения не являются потенциальной угрозой для города.

«Обстреливать Донецк из танков уже невозможно. Даже если речь о ведении огня с закрытой позиции и большим углом возвышения», — заявил он.

Собеседник агентства уточнил, что все позиции украинских военных, с которых они могли бы обстреливать город из танков, уже были освобождены и находятся под контролем российских солдат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя потенциальную поставку Киеву американских танков Abrams, пообещал, что российские военные уничтожат их, как и любую другую западную технику, если ее передадут ВСУ. Он подчеркнул, что действия США направлены на нанесение России стратегического поражения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским
Названы районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в Москве
В ДНР оценили способность ВСУ обстреливать Донецк из западных танков
Возможную поставку танков Abrams на Украину назвали провокацией против России
Посольство в США пообещало уничтожение переданных Киеву танков Abrams
Во Франции прокомментировали отставки в Киеве
Выявлен новый вид птерозавров
В ЛНР заявили о наличии у Запада «скамейки запасных» для украинских чиновников
В Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину
Дочь Мадонны вышла в свет в оголяющем тело рваном платье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.