В ДНР исключили возможность ВСУ обстреливать Донецк с помощью западных танков

Источник ТАСС в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР) оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) производить обстрелы Донецка с помощью западных танков в том случае, если их передадут Киеву. По его словам, данные вооружения не являются потенциальной угрозой для города.

«Обстреливать Донецк из танков уже невозможно. Даже если речь о ведении огня с закрытой позиции и большим углом возвышения», — заявил он.

Собеседник агентства уточнил, что все позиции украинских военных, с которых они могли бы обстреливать город из танков, уже были освобождены и находятся под контролем российских солдат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя потенциальную поставку Киеву американских танков Abrams, пообещал, что российские военные уничтожат их, как и любую другую западную технику, если ее передадут ВСУ. Он подчеркнул, что действия США направлены на нанесение России стратегического поражения.