Замначальника ОВВО Полищук: на Украине усилят охрану Ровенской АЭС

На расположенной на Украине Ровенской атомной электростанции (АЭС) усиливают охрану объектов. Об этом заявил заместитель начальника отряда ведомственной военизированной охраны (ОВВО) Павел Полищук, его слова приводит РИА Новости.

«С целью усиления защиты объектов РАЭС... по инициативе руководителя подразделения принято решение о создании в каждой смене ОВВО групп, которые пройдут специальное обучение по тактике действий при отражении атаки на объект или его блокировке», — сообщил он.

Обучение проходят резервные группы быстрого реагирования — в их число входят бывшие военные и полицейские. Как отметил Полищук, специально были закуплены новое оружие и бронежилеты.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят западное вооружение на атомных электростанциях. В частности, на АЭС складируются ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS и иностранным системам противовоздушной обороны, указал он.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что военная техника Вооруженных сил Украины не была обнаружена на территории АЭС при осмотре.