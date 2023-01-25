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02:33, 25 января 2023Россия

В Госдуме назвали эффективное оружие против политики НАТО

Депутат Новиков назвал создание РФ двусторонних союзов эффективным оружием против НАТО

Фото: Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Ura.ru рассказал, как Россия может эффективно противостоять агрессивной политике западных стран. Он назвал заключение разных двусторонних союзов с другими государствами лучшим средством против НАТО, нежели формирование враждебного альянсу военно-политического блока.

«Сумма двусторонних военно-политических союзов может быть еще большим противовесом военно-политическому блоку, чем какой-то альтернативный военно-политический блок», — заявил он.

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Депутат пояснил, что благодаря таким союзам удастся привлечь большее количество стран оказывать противодействие Западу. По его словам, в ряде случаев попытка договориться с третьими странами проваливается из-за их антиамериканской, антиглобалистской или антиимпериалистической позиции. Помимо этого, по мнению Новикова, России параллельно необходимо укреплять позиции тех организаций, в которых она уже состоит.

Наконец, некоторые действия США, которыми недовольны многие государства, может склонить их к принятию позиции Москвы, которая выступает за установление многополярного мира, заключил он.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Келли Бокар Влахос рассказала, что американские политики разжигали антироссийские настроения в США через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года и готовили страну к войне.

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Марина Совина
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