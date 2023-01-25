Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:21, 25 января 2023Мир

В США рассказали о подготовке американцев к войне с Россией

TAC: раздутые в США антироссийские настроения могут закончиться войной с ядерной державой

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Американские политики разжигали антироссийские настроения в США через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года и готовили страну к войне, заявила обозреватель The American Conservative (TAC) Келли Бокар Влахос.

Автор рассказала, что Вашингтон придумал историю о «пагубном влиянии» Москвы, которая помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны. В сознании американцев закрепилась идея о том, что русские якобы не только помогли экс-президенту Дональду Трампу победить в выборах, но пытаются разрушить демократию в США, объяснила эксперт.

Она указала на раздувание агрессивной позиции по отношению к России на протяжении нескольких лет. Руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни добавила, что американская сторона активно использует «демонизацию» РФ для усиления мер безопасности внутри государства, а также нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне.

Келли Бокар Влахос добавила, что антироссийская риторика может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой».

Ранее журнал Foreign Affairs заявил, что появление солдат НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации
В Госдуме назвали эффективное оружие против политики НАТО
В США рассказали о подготовке американцев к войне с Россией
Зеленский обсудил с Макроном урегулирование конфликта на Украине
Главком ВСУ унаследовал миллион долларов и пожертвовал их армии
72-летний пенсионер-бодибилдер поделился секретом своей физической формы
В США рассказали об обучении ВСУ в течение долгого времени
Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки на Украине
В России раскрыли подробности отзыва Toyota и Lexus
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.