В США рассказали о подготовке американцев к войне с Россией

TAC: раздутые в США антироссийские настроения могут закончиться войной с ядерной державой

Американские политики разжигали антироссийские настроения в США через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года и готовили страну к войне, заявила обозреватель The American Conservative (TAC) Келли Бокар Влахос.

Автор рассказала, что Вашингтон придумал историю о «пагубном влиянии» Москвы, которая помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны. В сознании американцев закрепилась идея о том, что русские якобы не только помогли экс-президенту Дональду Трампу победить в выборах, но пытаются разрушить демократию в США, объяснила эксперт.

Она указала на раздувание агрессивной позиции по отношению к России на протяжении нескольких лет. Руководитель исследований в Институте мира и дипломатии Арта Моэни добавила, что американская сторона активно использует «демонизацию» РФ для усиления мер безопасности внутри государства, а также нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне.

Келли Бокар Влахос добавила, что антироссийская риторика может закончиться «непосредственной войной с ядерной державой».

Ранее журнал Foreign Affairs заявил, что появление солдат НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны.

