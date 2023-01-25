Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:38, 25 января 2023Путешествия

Россияне выбрали для летнего отдыха неожиданные направления

АТОР: российские путешественники неожиданно выбрали для летнего отдыха Таиланд и ОАЭ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские путешественники неожиданно для турагентов выбрали Таиланд и ОАЭ для летнего отпуска. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 25 января.

Как отметили туроператоры, основным направлением для отдыха в июне, июле и августе с ранним бронированием стала Турция, однако туристы активно проявляют интерес к Таиланду и ОАЭ, которые сложно назвать летними. «Недавно забронировали тур в Паттайю на июнь за 150,9 тысячи рублей на двоих», — поделилась директор компании «Тропик Лэнд» Альзира Гуреева.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Эксперты также предупреждают отечественных путешественников, что отели в Турции в летнем сезоне подорожают, поэтому выгоднее всего бронировать отдых заранее.

Ранее аналитики заявили, что средний чек на отдых по России за рубежом в февральские праздники вырос в два раза по сравнению с 2022 годом. Так, больше всего подорожали путевки в Таиланд — отпуск в популярной азиатской стране на 23 февраля россиянам обойдется на 80-90 процентов дороже, чем в прошлом году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу
Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины
Путин заявил об оккупационных американских войсках в Германии
Стало известно о двоих пострадавших в результате стрельбы в Махачкале
Продажи Windows упали
Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР
В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность
В МИД России заявили о возрождении нацистского «гомункулуса»
Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
Британский политолог заявил о недовольстве Евросоюза действиями Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.