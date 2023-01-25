Россияне выбрали для летнего отдыха неожиданные направления

АТОР: российские путешественники неожиданно выбрали для летнего отдыха Таиланд и ОАЭ

Российские путешественники неожиданно для турагентов выбрали Таиланд и ОАЭ для летнего отпуска. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 25 января.

Как отметили туроператоры, основным направлением для отдыха в июне, июле и августе с ранним бронированием стала Турция, однако туристы активно проявляют интерес к Таиланду и ОАЭ, которые сложно назвать летними. «Недавно забронировали тур в Паттайю на июнь за 150,9 тысячи рублей на двоих», — поделилась директор компании «Тропик Лэнд» Альзира Гуреева.

Эксперты также предупреждают отечественных путешественников, что отели в Турции в летнем сезоне подорожают, поэтому выгоднее всего бронировать отдых заранее.

Ранее аналитики заявили, что средний чек на отдых по России за рубежом в февральские праздники вырос в два раза по сравнению с 2022 годом. Так, больше всего подорожали путевки в Таиланд — отпуск в популярной азиатской стране на 23 февраля россиянам обойдется на 80-90 процентов дороже, чем в прошлом году.