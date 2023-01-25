Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 25 января 2023Мир

Польша захотела сломить Германию по теме репараций после поставок Leopard

Польский министр Шинковский захотел сломить ФРГ по теме репараций после поставок Leopard

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Варшава добьется от Берлина выплаты репараций за ущерб от Второй мировой войны, пусть и не сразу. Об этом заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, его слова приводит радиостанция Zet.

Политик ответил на вопрос журналиста, сломается ли ФРГ в вопросе выплаты репараций так же, как сломалась по теме поставок танков Leopard 2 Украине. По мнению польского министра, Германия неизбежно произведет выплаты польской стороне.

«Это также и право наших детей и внуков, потому что это огромная нереализованная обязанность, которую Германия должна принять», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Польша захотела сломить Германию по теме репараций после поставок Leopard
Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами фракций Госдумы
В пяти регионах Украины уволили глав областных прокуратур
Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили после скандала
Мальчик уснул в грузовом контейнере и уехал на 1600 километров
Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка
В НАТО назвали способ прекратить конфликт на Украине
В Эстонии заявили об отсутствии планов закрывать посольство России
США заподозрили Израиль в выдаче паспортов россиянам с «проблемным прошлым»
Москвичи перестали покупать элитное жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.