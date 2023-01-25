Польша захотела сломить Германию по теме репараций после поставок Leopard
Польский министр Шинковский захотел сломить ФРГ по теме репараций после поставок Leopard
Варшава добьется от Берлина выплаты репараций за ущерб от Второй мировой войны, пусть и не сразу. Об этом заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, его слова приводит радиостанция Zet.
Политик ответил на вопрос журналиста, сломается ли ФРГ в вопросе выплаты репараций так же, как сломалась по теме поставок танков Leopard 2 Украине. По мнению польского министра, Германия неизбежно произведет выплаты польской стороне.
«Это также и право наших детей и внуков, потому что это огромная нереализованная обязанность, которую Германия должна принять», — сказал он.