Польский министр Шинковский захотел сломить ФРГ по теме репараций после поставок Leopard

Варшава добьется от Берлина выплаты репараций за ущерб от Второй мировой войны, пусть и не сразу. Об этом заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, его слова приводит радиостанция Zet.

Политик ответил на вопрос журналиста, сломается ли ФРГ в вопросе выплаты репараций так же, как сломалась по теме поставок танков Leopard 2 Украине. По мнению польского министра, Германия неизбежно произведет выплаты польской стороне.

«Это также и право наших детей и внуков, потому что это огромная нереализованная обязанность, которую Германия должна принять», — сказал он.