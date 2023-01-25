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09:44, 25 января 2023Россия

В ДНР рассказали о задержании двух переодетых в российскую форму диверсантов

Военнослужащие ВС РФ взяли в плен переодетых в российскую форму диверсантов ВСУ в ДНР

Кадр: Telegram-канал «Собственный корреспондент»

Командир батальона «Апостол» в Донецкой народной республике (ДНР) Юрий Гагарин с позывным Ангел рассказал, как российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) задержали и обезоружили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Его цитирует Telegram-канал «Собственный корреспондент».

По словам комбата, двое переодетых в российскую форму диверсантов стояли на повороте и останавливали машины, пытаясь найти себе автомобиль для дальнейшего передвижения. «Да, это было два человека из Житомирской области, по-моему», — уточнил Гагарин, добавив, что внимание на диверсантов обратил местный житель, которому они показались подозрительными.

Сразу же после сообщения гражданского лица российские военные выехали на место и задержали бойцов из ДРГ. «Потрепано одеты как наши солдаты, невзрачно», — описал их внешний вид командир «Апостола».

Ранее, 22 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении группы украинских диверсантов в Запорожской области в районе города Орехова. По его словам, целью ДРГ было прорваться сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.

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Варвара Кошечкина
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