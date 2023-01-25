Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 25 января 2023Мир

В Кремле объяснили перевод стрелок часов Судного дня

Песков: перевод стрелок часов Судного дня говорит о напряженной ситуации в Европе

Фото: Win McNamee / Getty Images

Перевод стрелок часов Судного дня хоть и символическая акция, но тем не менее говорит о напряженной ситуации в Европе и мире. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил перевод часов, сообщает ТАСС.

«Если говорить о ситуации, которую мы имеем в Европе... она чрезвычайно напряженная... перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил, что стрелки часов Судного дня переведены на десять секунд вперед к ядерной полуночи из-за ситуации на Украине. По словам президента издания Рейчел Бронсон, теперь до точки «ядерного апокалипсиса» осталось полторы минуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева об ударах по Москве и Петербургу
Орнитолог объяснила тучи кружащих ворон над Киевом
Анна Семенович заявила о дискриминации пышногрудых женщин
Дизайнер назвал причину необходимости посидеть в свадебном платье перед покупкой
Российские хакеры объявили о масштабной кибератаке на Германию
ВСУ покинули первую линию обороны под Угледаром
Жена комика из России похвасталась виллой на отдыхе за 230 тысяч рублей в сутки
Адвокат высказался о возможности лишения Слепакова гражданства
Основательница WTA призвала допустить россиян к Уимблдону
Турецкий дрон Kizilelma совершил второй полет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.