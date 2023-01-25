В Кремле объяснили перевод стрелок часов Судного дня

Песков: перевод стрелок часов Судного дня говорит о напряженной ситуации в Европе

Перевод стрелок часов Судного дня хоть и символическая акция, но тем не менее говорит о напряженной ситуации в Европе и мире. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил перевод часов, сообщает ТАСС.

«Если говорить о ситуации, которую мы имеем в Европе... она чрезвычайно напряженная... перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил, что стрелки часов Судного дня переведены на десять секунд вперед к ядерной полуночи из-за ситуации на Украине. По словам президента издания Рейчел Бронсон, теперь до точки «ядерного апокалипсиса» осталось полторы минуты.