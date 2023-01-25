Песков прокомментировал атаку хакеров Killnet на Германию

В Кремле удивились тем, что любую группу хакеров связывают с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об удивлении Кремля тем, что любую хакерскую группировку связывают с Россией. Так он прокомментировал кибератаку хакерской группировки Killnet на правительственные сайты Германии. Его цитирует передает ТАСС.

«Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной», — прокомментировал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на то, что подавляющее большинство хакерских атак на Россию, в том числе на сайт президента РФ, идет с территории США. «Следует ли на основе этого ассоциировать все хакерские группировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно», — отметил Песков.

Ранее в среду, 25 января, Killnet объявила о начале масштабной кибератаке на правительство Германии из-за поставки танков Leopard Украине. Группировка призвала присоединиться к атаке другие пророссийские хакерские объединения. В частности, хакеры обрушили сайты крупнейшего германского банка Deutsche Bank, Полиции Германии и ряда аэропортов страны.