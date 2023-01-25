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17:24, 25 января 2023Ценности

Кайли Дженнер появилась на публике в откровенном пиджаке грузинского дизайнера

Кайли Дженнер вышла в свет в оголяющем грудь пиджаке грузинского дизайнера Ладо Бокучавы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская телезвезда Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

25-летняя знаменитость прошлась по улицам Парижа в одежде бренда Lado Bokuchava, который принадлежит грузинскому дизайнеру Ладо Бокучаве. Бизнесвумен появилась на публике в оголяющем грудь пиджаке за 609 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей) и юбке длины макси с разрезом, демонстрирующим ее ногу. В качестве обуви она выбрала кожаные сапоги.

При этом волосы предпринимательницы уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках и ярко-бордовую помаду. Из аксессуаров на ней — серьги и прозрачные перчатки, а в руках фотомодель держала небольшую черную сумку в тон наряда.

В октябре 2022 года Кайли Дженнер снялась в откровенном образе ради рекламы напитков GLOW и стала объектом насмешек в сети. Телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка указанной марки в бассейне собственного дома. Девушка запечатлена с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру манекенщицы.

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Майя Пономаренко
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