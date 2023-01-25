Невеста с дисморфией тела раскрыла причину слез на примерке свадебного платья

Блогерша Ногейра расплакалась во время примерки свадебного платья из-за дисморфии тела

Американская визажистка расплакалась во время примерки свадебного платья и раскрыла причины своего поведения зрителям. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает 14 миллионов подписчиков.

24-летняя блогерша Микайла Ногейра рассказала, что всю жизнь страдает от дисморфии тела, из-за чего чувствует себя некомфортно во время переодевания перед другими людьми. «Я все время надевала спортивную форму на физкультуре в школе в другой комнате — переодевание рядом с одноклассницами вызывало у меня слезы», — призналась она.

По словам инфлюэнсера, по этой причине ей было тяжело выбрать подвенечный наряд в магазине перед семьей и друзьями. «Благодаря милому продавцу-консультанту все было не так плохо, как я думала, весь процесс прошел хорошо. Но все же подготовка к торжеству не вызывает у меня позитивных эмоций из-за моей проблемы», — высказалась невеста.

Поклонники поддержали девушку в комментариях под видео, в котором американка продемонстрировала варианты свадебных платьев. «Спасибо, что рассказала нам!», «Ты выглядишь потрясающе», «Самый честный блогер», «В любом случае ты прекрасна», — высказывались фанаты.

Ранее дизайнер назвал причину необходимости посидеть в свадебном платье перед покупкой. Основательница бренда Galia Lahav Шэрон Север рассказала, что большую часть времени невеста находится за столом, поэтому важно посидеть в платье перед приобретением.