Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 25 января 2023Россия

Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю

Зампред Совбеза Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Украина скоро потеряет выход к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Такое заявление Медведев сделал на фоне просьбы замглавы МИД Украины Андрея Мельника поставить Вооруженным силам Украины подводные лодки.

«Субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — предрек политик. По словам Медведева, в случае получения Украиной подводных лодок, их придется использовать в Днепре.

Андрей Мельник заявлял, что Украине нужны боевые корабли и подводные лодки, чтобы предотвратить опасность атак с Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин назвал появление в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутреннее значимым результатом специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю
Исторический центр Одессы стал всемирным наследием
Россиянин связал младшему брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре
Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK
В США рассказали о возможной ядерной войне Индии и Пакистана
Гинеколог объяснила вред похудения для беременности
Отели в популярном регионе Азии перестанут выдавать туристам мини-шампуни и мыло
На Украине усилят охрану Ровенской АЭС
Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с расстройством пищевого поведения
Лолита пожалела о купленных в Москве квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.