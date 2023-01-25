Зампред Совбеза Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю

Украина скоро потеряет выход к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Такое заявление Медведев сделал на фоне просьбы замглавы МИД Украины Андрея Мельника поставить Вооруженным силам Украины подводные лодки.

«Субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — предрек политик. По словам Медведева, в случае получения Украиной подводных лодок, их придется использовать в Днепре.

Андрей Мельник заявлял, что Украине нужны боевые корабли и подводные лодки, чтобы предотвратить опасность атак с Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин назвал появление в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутреннее значимым результатом специальной военной операции на Украине.