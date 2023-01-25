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15:59, 25 января 2023Мир

Путин предрек возвращение суверенитета Европе

Путин заявил, что Европа вернет себе суверенитет, но на это понадобится время
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предрек возвращение суверенитета Европе, однако отметил, что на это понадобится время. Об этом политик заявил на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами, передает ТАСС.

«Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что мнение простых людей на Западе не подвержено изменениям политической конъюнктуры, со многими из них удается сохранять добрые отношения. Российский президент указал, в частности, что у него сохранились контакты с австрийцами. «Знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейские», — отметил Путин.

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Виктория Кондратьева
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