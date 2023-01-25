Путин заявил, что Европа вернет себе суверенитет, но на это понадобится время

Президент России Владимир Путин предрек возвращение суверенитета Европе, однако отметил, что на это понадобится время. Об этом политик заявил на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами, передает ТАСС.

«Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что мнение простых людей на Западе не подвержено изменениям политической конъюнктуры, со многими из них удается сохранять добрые отношения. Российский президент указал, в частности, что у него сохранились контакты с австрийцами. «Знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейские», — отметил Путин.