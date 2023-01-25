Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 25 января 2023Россия

Путин заявил о контактах с простыми людьми на Западе

Президент Путин заявил о сохранении добрых отношений с простыми людьми на Западе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Мнение простых людей на Западе не подвержено изменениям политической конъюнктуры, со многими из них удается сохранять добрые отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Комментарий главы государства приводит РИА Новости.

Российский президент указал, в частности, что у него сохранились контакты с австрийцами. «Знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейские», — отметил Путин.

СССР выступил в качестве гаранта конституции Австрийской Республики, и многие граждане благодарят Россию за это до сих пор, пояснил он.

До этого Путин подчеркнул, что целью спецоперации является защита людей и самой России. По его словам, страна не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о новом уровне конфликта из-за танков Leopard 2
Ида Галич рассказала о драках в студенчестве
Зеленский созвонился с Шольцем
Собчак в бикини раскрыла свое местоположение
России предсказали сохранение острой нехватки новых иномарок
Российский полковник ответил на угрозы Украины атаковать Москву и Петербург
Выявлен вред чрезмерного занятия бегом для психики
В России рассказали о судьбе 5G в стране
Швеция приготовилась к ядерной атаке России
Россиянам назвали самые модные цвета в одежде на весну 2023 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.