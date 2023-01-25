Путин заявил о контактах с простыми людьми на Западе

Президент Путин заявил о сохранении добрых отношений с простыми людьми на Западе

Мнение простых людей на Западе не подвержено изменениям политической конъюнктуры, со многими из них удается сохранять добрые отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Комментарий главы государства приводит РИА Новости.

Российский президент указал, в частности, что у него сохранились контакты с австрийцами. «Знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейские», — отметил Путин.

СССР выступил в качестве гаранта конституции Австрийской Республики, и многие граждане благодарят Россию за это до сих пор, пояснил он.

До этого Путин подчеркнул, что целью спецоперации является защита людей и самой России. По его словам, страна не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.