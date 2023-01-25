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11:22, 25 января 2023Бывший СССР

В России высказались о кадровых перестановках в украинской власти

Депутат Чепа объяснил кадровые перестановки в украинской власти разногласиями

Фото: Sergei Grits / AP

Кадровые перестановки в украинской власти говорят о проблемах внутри руководства, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в структурах центральной власти страны. Политик сообщил, что продолжит осуществлять кадровые перестановки, и подчеркнул, что действия стали «очередными».

«Мы это видим, мы это предполагали, мы об этом говорили. Это говорит о проблемах внутри руководства, хотя Зеленский пытается подчеркнуть, что перестановки очередные, слово "очередные" тут непонятно», — высказался Чепа.

Изменения идут как внутри аппарата Зеленского, так и в министерстве обороны. Это говорит о существующих проблемах, о разногласиях внутри и межведомственных разногласиях

Алексей Чепадепутат Госдумы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее переделом поляны.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, о возможной отставке которого говорили еще 19 января. Также 17 января была принята отставка Алексея Арестовича с поста советника офиса президента.

Алексей Кулеба был уволен с поста главы Киевской областной военной администрации (ОВА) и назначен заместителем главы офиса президента Украины. Кроме того, украинский лидер отстранил от должности руководителей Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской ОВА — Валентина Резниченко, Александра Старуха, Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича.

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Варвара Кошечкина
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