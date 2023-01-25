Описаны новые подробности состояния Костомарова

У Романа Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Новые подробности состояния спортсмена описал Telegram-канал 112.

Уточняется, что у фигуриста также скачет температура. Сейчас кардиологи решают, можно ли вылечить россиянина медикаментами, или ему придется делать операцию.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ленте.ру», что Костомарова начали постепенно отключать от поддерживающих аппаратов. При этом уточнялось, что говорить о полном их отключении говорить пока рано.

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечается, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.