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18:53, 25 января 2023Спорт

Описаны новые подробности состояния Костомарова

У Романа Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Новые подробности состояния спортсмена описал Telegram-канал 112.

Уточняется, что у фигуриста также скачет температура. Сейчас кардиологи решают, можно ли вылечить россиянина медикаментами, или ему придется делать операцию.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ленте.ру», что Костомарова начали постепенно отключать от поддерживающих аппаратов. При этом уточнялось, что говорить о полном их отключении говорить пока рано.

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечается, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Алексей Гусев
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