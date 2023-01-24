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19:17, 24 января 2023Спорт

Стало известно о постепенном отключении Костомарова от поддерживающих аппаратов

«Лента.ру»: Романа Костомарова постепенно отключают от поддерживающих аппаратов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова постепенно отключают от поддерживающих аппаратов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Происходит постепенное отключение поддерживающих аппаратов — снижение их мощностей, но о полном их отключении говорить пока рано. Динамика на данный момент положительная. Мы все очень надеемся, что в ближайшее время это [отключение от поддерживающих аппаратов] произойдет», — отметил собеседник «Ленты.ру».

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечается, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже отец спортсмена сообщил о переводе Романа в больницу в Коммунарке.

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Алена Шевченко
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