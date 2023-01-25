Протащившему полицейского по дороге российскому водителю огласили приговор

В Москве суд приговорил водителя, протащившего полицейского по дороге, к 5 годам колонии

В Москве суд приговорил 30-летнего водителя Сергея Татевосяна к пяти годам колонии общего режима после того, как он зажал руку полицейского стеклом и протащил его по дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Россиянина признали виновным в преступлении по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что 29 августа 2022 года сотрудники ДПС остановили Татевосяна для проверки документов, однако тот в ответ на требования поднял стекло, зажал руку инспектора и начал движение. Машину остановил коллега потерпевшего, прострелив заднее колесо. При задержании Татевосян попытался оказать сопротивление и ударил одного из правоохранителей в грудь. Установлено, что номера на автомобиле были подложными.

24 января сообщалось, что в Тульской области будут судить 52-летнего мужчину, ранившего полицейского ножом.