Названы самые востребованные услуги самозанятых

Зарплата.ру: 40% российских компаний регулярно сотрудничают с самозанятыми

Сервис «Зарплата.ру» узнал, какие услуги самозанятых востребованы у российских компаний больше всего — на первом месте оказалась курьерская доставка (34 процента). Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, самозанятых часто привлекают для выполнения задач в сфере маркетинга, PR и рекламы (31 процент), а также в области IT (30 процентов). Среди других популярных услуг фирмы называли дизайнерские (26 процентов) и бухгалтерские задачи (21 процент). Еще 15 процентов компаний сотрудничают с замозанятыми при необходимости выполнения работ, связанных с физическим трудом, 13 процентов — для копирайтинга, 4 процента — для подготовки переводов.

В целом с самозанятыми работает около 70 процентов российских работодателей. Половина из них привлекает таких работников к решению рабочих задач минимум раз в полгода, еще 40 процентов сотрудничают с ними регулярно, а 10 процентов — только по мере возникновения специфических задач.

66 процентов работающих с самозанятыми фирм считают, что таким способом гораздо удобнее решать разовые проектные задачи. 53 процента отметили, что привлекать сотрудников на условиях фриланса более выгодно с экономической точки зрения, а 29 процентов подчеркнули простоту оформления трудовых взаимоотношений с ними. Каждая четвертая компания (24 процента) обращается к самозанятым в том случае, когда не находят специалиста с необходимыми навыками среди своего персонала.

В январе первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина раскрыла разницу между зарплатами женщин и мужчин в России — она составляет почти 28 процентов. По словам Баталиной, хоть разрыв в заработке и сокращается, он остается на высоком уровне. Власти по-прежнему наблюдают барьеры, которые мешают достаточному карьерному продвижению женщин, которые владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами.