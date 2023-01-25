Анна Седакова показала фигуру в бикини

Украинская певица Анна Седакова показала фигуру в коричневом бикини на пляже

Украинская певица Анна Седакова поделилась с фанатами роликом в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

40-летняя поп-исполнительница показала фигуру в бикини коричневого цвета. На размещенных кадрах знаменитость лежит на песке у воды. При этом мокрые волосы артистки распущены, а на лице отсутствует макияж. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.

Седакова отключила возможность оставлять комментарии. По этой причине комплименты ее внешнему виду написали под публикацией только близкие друзья.

В декабре 2022 года Седокова записала видеоролик в честь своего 40-летия. Знаменитость прошлась по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке. «С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...) Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — гласила подпись в описании к посту.