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08:30, 25 января 2023Забота о себе

Пользователи TikTok назвали новую впечатляющую позу для секса

Пользователи TikTok назвали позу «лодыжки как серьги» новым трендом в сексе

Фото: Shutterstock

Пользователи TikTok выбрали новый сексуальный тренд — позу «лодыжки как серьги». Об этом сообщило издание Cosmopolitan.

В TikTok запрещена публикация контента для взрослых и разговоры на откровенные темы. Но завсегдатаи социальной сети нашли пути обхода. Например, они пишут слово seggs вместо sex, чтобы система не блокировала сообщения автоматически.

Тиктокеры уже обсудили на своем зашифрованном языке десятки модных сексуальных тем, вплоть до «вабинга» (использование вагинальных выделений в качестве духов для соблазнения). Теперь любители этой социальной сети нашли новую тему для разговоров — впечатляющую позу для секса, которую они назвали «лодыжки как серьги».

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В этой позе женщина лежит на спине, закинув ноги на плечи мужчины. При этом мужчина может поддерживать ягодицы партнерши в приподнятом положении. Такое расположение тел позволят достичь максимально глубокого проникновения и яркого оргазма.

Многим такая секс-поза может показаться давно знакомой. И это так, подтверждает издание. Раньше эту позу называли «подтяжкой ягодиц».

Ранее секс-гуру Кейт Мойл назвала способы получить яркие ощущения во время секса. Она призвала уделять больше времени поцелуям и чувственным ласкам.

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Алиса Дмитриева
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