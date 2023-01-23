Названы способы получить яркие ощущения во время секса

Секс-гуру Кейт Мойл призвала уделять больше времени поцелуям и чувственным ласкам

Любовникам стоит больше времени уделять поцелуям и другим чувственным ласкам, считает секс-гуру Кейт Мойл. В беседе с изданием Daily Star она назвала способы получить яркие ощущения во время интима.

Прикосновения, поцелуи, поддразнивания и растирания — все это часть полового акта и сексуального благополучия, настаивает Мойл. По ее мнению, многие пары не уделяют этим ласкам должного внимания. Большинство женщин могут достичь пика удовольствия лишь при помощи исследования эрогенных зон и сексуальных игр, а тех, кто способен получить оргазм лишь от секса с проникновением, относительно немного.

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Мойл советует испытать взаимную мастурбацию с принципом «смотри, но не трогай».

Возьмите каждый по игрушке. Повернитесь лицом друг к другу, стоя на коленях. Эта поза обеспечивает наилучший просмотр и дает возможность целоваться в процессе. Громко дышите, стоните, плачьте, даже ревите во время оргазма. Этот опыт усилит опыт и углубит связь Кейт Мойл секс-эксперт

Похвала во время секса является отличным возбудителем, продолжила Мойл. «Говорите: "Мой хороший мальчик", "Твои бедра идеальны", "Мне нравится, когда ты..."» — советует секс-гуру.

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По мнению Мойл, даже приевшуюся миссионерскую позу можно практиковать по-новому. «Установите зрительный контакт, сосредоточьтесь на всех эрогенных зонах и синхронизируйте дыхание, чтобы получить новые ощущения», — подсказала напоследок Мойл.

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