Hurriyet: два турецких судна получили повреждения в порту Херсона из-за взрыва снаряда

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона из-за взрыва снаряда. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, пострадали два судна «Ферахназ» и «Тузла». Первое из-за боевых действий стоит в херсонском порту уже около года.

Чеби рассказал, что «Тузла» загорелась после попадания осколков. Никаких данных о возможных пострадавших или жертвах из числа членов экипажей компания не получала.

«Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. "Тузла" стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности», — заявил Чеби.

В июне 2022 года капитан судна «Ферахназ» рассказал корреспонденту РИА Новости о помощи российских военных в Херсоне. Они снабдили экипаж судна, застрявшего в порту города, всем необходимым: едой, медикаментами и российскими сим-картам для мобильного интернета и поддержки связи с семьями. Капитан рассказал, что с первого дня украинская сторона не проявила никакого интереса в отношении сложившейся с иностранными моряками ситуации.