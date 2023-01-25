Силовики России пресекли канал финансирования терактов СБУ в Херсонской области

Российские силовики пресекли финансирование через банки ЕС терактов СБУ под Херсоном

Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к организации терактов в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур в российском регионе.

Как уточнили правоохранительные органы, для обналичивания денег они использовали банковские карты и счета, физические владельцы которых находились на территории стран Европейского союза (ЕС) и Прибалтики. Украинская сторона также применяла для своих схем обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии.

После достижения цели средства передавались исполнителю. Для этого сотрудники СБУ использовали волонтерские организации, попадающие в регион по гуманитарным коридорам.

Источник указал на активное использование Киевом «спящей агентуры» для организации терактов и схронов с оружием в Херсонской области. Спецагенты связывались с кураторами с помощью спутниковой связи. «Денежное вознаграждение передавалось через заранее организованные тайники», — подчеркнуло издание.

В декабре СБУ расстреляла в Бериславе на подконтрольной Киеву части Херсонской области 20 человек.

