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16:13, 25 января 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные цвета в одежде на весну 2023 года

Стилист Храмкова назвала желтый и бордовый самыми актуальными цветами на весну

Фото: Shutterstock

Стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова в беседе с «Газетой.ру» назвала россиянам самые модные цвета в одежде на весну 2023 года.

Специалистка заявила, что в грядущем сезоне будет лидировать сочетание бордового и алого тонов. Актуальными также станут солнечный желтый, пыльный розовый и нежный оранжево-розовый цвета. «Мы немного устали от яркой фуксии, поэтому в новом сезоне добавляем в гардероб более приглушенный розовый», — пояснила эксперт.

В то же время Храмкова отметила, что в тренды попадут оттенки голубого и классического зеленого. «Для тех, кому эти цвета кажутся слишком эффектными, всегда есть альтернатива в виде аксессуаров и обуви», — напомнила она, добавив, что стоит обратить внимание на строгие костюмы и трикотажные платья в голубом цвете с серым подтоном.

Ранее эксперт в области фэшн-тенденций и истории моды Марина Герман раскрыла способ не тратить лишних денег на одежду. В первую очередь Герман посоветовала перед покупкой новой одежды разобрать свой гардероб.

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Екатерина Ештокина
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