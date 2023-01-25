В Кремле назвали провальным план США по поставкам танков Abrams Украине

Песков: план США по поставкам танков Abrams Украине провален по технологическим аспектам

План США по поставкам танков Abrams Украине достаточно провален по технологическим аспектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь российского президента предположил, что США сумеют извлечь выгоду от возможных поставок Киеву.

«США останутся с хорошими барышами при любом сценарии поставок танков на Украину», — отметил Песков.

Накануне телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что американские танки M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена хочет передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, минимум через год.

Кроме того, появились данные, что Байден еще не принял окончательного решения по поставкам. В администрации Вашингтона полагают, что передача танков Abrams позволит Германии санкционировать поставки немецких Leopard 2 Украине со стороны как минимум 12 стран НАТО (они не могут делать этого без разрешения ФРГ).

В Берлине же в последние дни возникли дискуссии о том, поставлять ли такое тяжелое вооружение Украине. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель допустила, что это лишь приведет к дальнейшей эскалации.