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12:29, 25 января 2023Россия

В Кремле назвали провальным план США по поставкам танков Abrams Украине

Песков: план США по поставкам танков Abrams Украине провален по технологическим аспектам

Фото: Inquam Photos / Reuters

План США по поставкам танков Abrams Украине достаточно провален по технологическим аспектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь российского президента предположил, что США сумеют извлечь выгоду от возможных поставок Киеву.

«США останутся с хорошими барышами при любом сценарии поставок танков на Украину», — отметил Песков.

Накануне телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что американские танки M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена хочет передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, минимум через год.

Кроме того, появились данные, что Байден еще не принял окончательного решения по поставкам. В администрации Вашингтона полагают, что передача танков Abrams позволит Германии санкционировать поставки немецких Leopard 2 Украине со стороны как минимум 12 стран НАТО (они не могут делать этого без разрешения ФРГ).

В Берлине же в последние дни возникли дискуссии о том, поставлять ли такое тяжелое вооружение Украине. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель допустила, что это лишь приведет к дальнейшей эскалации.

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Анна Щербакова
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