Российский полковник ответил на угрозы Украины атаковать Москву и Петербург

Полковник в отставке Кнутов заявил о способности России предотвратить удары по Москве

Заявления, подобные угрозе со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить по Москве и Петербургу, звучат из Киева давно. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный историк, директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Не так давно появилась информация, на которую многие не обратили внимание, а зря. Речь шла о том, что ПВО Украины смогли сбить несколько наших дронов "Герань-2". Сообщалось также, что им удалось частично восстановить один из беспилотников. На его основе украинские разработчики создали некую копию "Герани-2" под названием "Кулон"», — обратил внимание Кнутов.

По словам собеседника издания, дальность полета такого беспилотника составляет порядка тысячи километров, боевая часть, согласно заявлениям украинской стороны, составляла 90 килограммов. «Соответственно, у такого дрона есть возможность атаковать российские города, расположенные в глубоком тылу нашей страны», — отметил полковник, подчеркнув, что Россия может противостоять подобным атакам с помощью систем ПВО, а также комплексов С-300 и С-400, «Бук-М2», «Бук-М3», «Панцирь-С1».

Кнутов заявил, что средства защиты у России есть, и важно создать систему, которая будет своевременно обнаруживать беспилотники противника. «Как воздушные цели они [дроны] большой трудности для наших зенитных ракетных систем не представляют, но грамотное использование их маневренных характеристик, могут создать нам ряд проблем», – заключил он.