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11:59, 25 января 2023Среда обитания

Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о туалете на улице во время съемок

Актриса из «Моей прекрасной няни» Прокофьева рассказала о туалете на улице во время съемок

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что в начале съемок она и ее коллега Анастасия Заворотнюк пользовались туалетом на улице. Такими подробностями артистка поделилась в беседе с изданием «7 дней».

По словам Прокофьевой, в начале проекта она и Заворотнюк получали самые маленькие гонорары. При этом первый договор с минимальным заработком был подписан на год. Актрисы также делили между собой маленькую гримерку, в которой находились небольшой стол и диван.

«У нас до зимы удобства, извините, были на улице. Потом, когда наступили морозы, над нами сжалились и придумали уже какой-то туалет в помещении. При том что съемки шли в огромном павильоне, гримерочка у нас с Настей была крошечная одна на двоих», — уточнила Прокофьева.

Летом 2021 года певица Лолита Милявская рассказала, что принимала участие в кастинге сериала «Моя прекрасная няня». Она отметила, что обладает талантом проигрывать, а психолог помог ей еще лучше осознать это качество. Именно он уговаривал ее ходить на пробы.

Нина Ташевская
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