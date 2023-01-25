Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о туалете на улице во время съемок

Актриса из «Моей прекрасной няни» Прокофьева рассказала о туалете на улице во время съемок

Советская и российская актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что в начале съемок она и ее коллега Анастасия Заворотнюк пользовались туалетом на улице. Такими подробностями артистка поделилась в беседе с изданием «7 дней».

По словам Прокофьевой, в начале проекта она и Заворотнюк получали самые маленькие гонорары. При этом первый договор с минимальным заработком был подписан на год. Актрисы также делили между собой маленькую гримерку, в которой находились небольшой стол и диван.

«У нас до зимы удобства, извините, были на улице. Потом, когда наступили морозы, над нами сжалились и придумали уже какой-то туалет в помещении. При том что съемки шли в огромном павильоне, гримерочка у нас с Настей была крошечная одна на двоих», — уточнила Прокофьева.

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