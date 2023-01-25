РФС отреагировал на лишение России права проведения матча за Суперкубок УЕФА

В РФС заявили, что решение лишить Россию Суперкубка УЕФА не имеет ничего общего со спортом

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на лишение страны права проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

Там заявили, что такое решение Союза европейских футбольных ассоциаций было ожидаемым и не имеет ничего общего со спортом. «У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности», — добавили в РФС.

Ранее УЕФА объявил о переносе матча за Суперкубок из Казани в Афины. Причины такого решения не уточнялись.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Российские команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.