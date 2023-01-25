Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 25 января 2023Мир

Во Франции прокомментировали отставки в Киеве

Политик из Франции Филиппо назвал отставки на Украине знаком, что «явно что-то происходит»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве вызвали неоднозначную реакцию у лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в администрации украинского президента Владимира Зеленского идут увольнения. «Заместитель министра обороны подал в отставку из-за обвинений в коррупции! На прошлой неделе заместитель Зеленского подал в отставку. На Украине явно что-то происходит — следите за новостями», — прокомментировал он.

Во вторник, 24 января, Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса. Он пообещал продолжить осуществлять кадровые перестановки в стране. По словам главы государства, общество «увидело кадровые решения, которые были приняты». Он заявил, что действия стали «очередными».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским
Названы районы с минимальной стоимостью жилья премиум-класса в Москве
В ДНР оценили способность ВСУ обстреливать Донецк из западных танков
Возможную поставку танков Abrams на Украину назвали провокацией против России
Посольство в США пообещало уничтожение переданных Киеву танков Abrams
Во Франции прокомментировали отставки в Киеве
Выявлен новый вид птерозавров
В ЛНР заявили о наличии у Запада «скамейки запасных» для украинских чиновников
В Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину
Дочь Мадонны вышла в свет в оголяющем тело рваном платье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.