Во Франции прокомментировали отставки в Киеве

Политик из Франции Филиппо назвал отставки на Украине знаком, что «явно что-то происходит»

Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве вызвали неоднозначную реакцию у лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в администрации украинского президента Владимира Зеленского идут увольнения. «Заместитель министра обороны подал в отставку из-за обвинений в коррупции! На прошлой неделе заместитель Зеленского подал в отставку. На Украине явно что-то происходит — следите за новостями», — прокомментировал он.

Во вторник, 24 января, Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса. Он пообещал продолжить осуществлять кадровые перестановки в стране. По словам главы государства, общество «увидело кадровые решения, которые были приняты». Он заявил, что действия стали «очередными».