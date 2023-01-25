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20:58, 25 января 2023Забота о себе

Россиянок предупредили о смертельной опасности уколов для похудения на дому

Дерматолог Цеева: самостоятельные уколы для похудения грозят некрозом тканей

Фото: Shutterstock

Уколы для похудения на дому грозят плачевными последствиями вплоть до некроза тканей, рассказала «Ленте.ру» дерматолог-косметолог Светлана Цеева.

На российских маркетплейсах все большую популярность набирают препараты для похудения, которые производители предлагают вводить самостоятельно, без похода в клинику. Товар пользуется спросом у россиянок, желающих сэкономить.

Этот препарат — спекуляция на мечтах пациентов о волшебной пилюле. Лежишь на диване, уколол — и минус 30 килограммов. Так не бывает. Даже у, казалось бы, полезных всем витаминов есть показания и противопоказания, с которыми нужно ознакомиться перед употреблением

Светлана Цеевадерматолог-косметолог

Цеева предупредила, что подобное отношение к своему здоровью может обернуться трагедией. Под видом средств для избавления от жира продаются препараты фосфатидилхолина и дезоксихолата натрия, которые не сертифицированы для использования в клиниках и могут представлять смертельную опасность.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», неумелые инъекции могут привести к проблемам со здоровьем. Не исключены даже некроз и рубцевание тканей в месте инъекции. Цеева настаивает, что все процедуры по введению препаратов должны проходить строго в медицинской клинике.

В целом применение липолитиков может вызывать серьезные осложнения: аллергические реакции, кровоизлияния, повышение температуры тела из-за реакции на разложение жировых клеток, а также фиброз тканей при неправильном введении препарата в мышцы вместо подкожно-жировой клетчатки

Светлана Цеевадерматолог-косметолог

Специалистка утверждает, что гарантировать безопасность препарата может лишь регистрационное удостоверение Минздрава, которого в данном случае нет. «Будьте бдительны, с умом и заботой относитесь к себе и своему организму. Не поддавайтесь на рекламные провокации. Недобросовестные продавцы не берут на себя ответственность за здоровье доверчивых граждан», — заключила Цеева.

Ранее дерматолог-косметолог Екатерина Шадрина перечислила популярные салонные процедуры, старящие кожу. Она предупредила о вреде частых инъекций филлеров для кожи.

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Вера Владзиевская
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