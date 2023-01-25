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14:22, 25 января 2023Среда обитания

В Амстердаме построили гараж под водой для велосипедов

В Амстердаме для семи тысяч велосипедов откроется гараж под водой

Фото: Globallookpress.com

На Центральном вокзале Амстердама построили новый гараж для велосипедов. Особенностью парковки служит то, что она расположена под водой, пишет Bloomberg.

Открытие гаража запланировано на 25 января. Объект стал частью реконструкции большого пространства рядом с вокзалом, ремонт которого длился с 2017 года. Горожане смогут пользоваться парковкой, которая вмещает до семи тысяч велосипедов. Работы обошлись в 60 миллионов евро.

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В течение первых 24 часов парковка будет бесплатной, затем будет стоить 1,35 евро в день. Реконструкция площадки заняла несколько лет. Для строительства гаража из части территории гавани откачали воду, затем там установили бетонные стены, уложили пол и возвели колонны. Часть материалов для удобства доставляли на баржах. Таким образом с помощью новой инфраструктуры в городе хотят стимулировать жителей отказываться от машин.

В ноябре 2021 года стало известно, что в бельгийском городе Генк школьники будут получать виртуальные деньги за то, что добираются на занятия пешком или на велосипеде. Таким способом власти европейского города планируют развивать использование экологичного транспорта.

Нина Ташевская
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