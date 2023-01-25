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19:05, 25 января 2023Забота о себе

Россиянок предостерегли от восстановления девственности гелями и палочками

Гинеколог Мамедова: восстановление девственности гелем грозит отеком и госпитализацией

Фото: Monika Kozub / Unsplash

Отеком и госпитализацией грозит так называемое «восстановление девственности» с помощью геля или палочек, предупредила гинеколог Тамилла Мамедова. Она и ее коллега Нино Гугушвили предостерегли россиянок от попыток достичь эффекта узкого влагалища с помощью средств с популярных маркетплейсов в беседе с изданием Super.

По словам Гугушвили, любой лубрикант, даже с самым нейтральным составом от известного производителя, может вызвать аллергическую реакцию. «Если посмотреть состав "суживающих" средств, от которых пользователи видят результат, то во всех можно найти квасцы, тальк и борнеол (относится к терпеновым спиртам) — все они сушат слизистую. Подобного рода средства небезопасны для здоровья, они могут вызывать не только нарушение влагалищной флоры, но и ожоги слизистой», — предупредила она.

Мамедова подтвердила, что суживающий эффект создается за счет сухости, раздражения и отека тканей влагалища, который женщинам-аллергикам грозит массивным отеком тканей и даже госпитализацией. «По-настоящему сузить вход во влагалище можно только во время операции, показанной не всем, а только пациентам, у которых есть опущение стенок влагалища. Иногда этого можно добиться за счет выполнения специальных упражнений, и то повышается не упругость, а тонус мышц тазового дна — это разные вещи», — объяснила она.

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Кроме того, продолжила Мамедова, у женщин с рецидивирующей молочницей, бактериальным вагинозом, хроническим зудом и дерматозами вульвы при использовании таких средств возможны обострение и ухудшение симптомов.

В отзывах на такие товары, указали в издании, покупательницы жалуются на адские боли и кровотечения после использования, травмы слизистой, язвы.

Ранее пользователи Reddit дали советы 36-летней девственнице, готовящейся к первому в жизни сексу. Они порекомендовали ей больше обниматься и не забывать о смазке.

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Александра Лисица
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