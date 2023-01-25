Путин заявил об оккупационных американских войсках в Германии

Путин заявил об остающихся юридически и по факту оккупационных войсках США в Германии

Американские войска в Германии юридически и по факту остаются оккупационными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами в честь Татьяниного дня, пишет ТАСС.

«Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта Конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики», — рассказал Путин, добавив, что граждане Австрии благодарны России за эту позицию.

Он также напомнил, что Советский Союз юридически оформил прекращение оккупации Германии после Второй мировой войны. «Германия была разделена, как известно, на четыре сектора - американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет», — отметил он, уточнив, что на территории Германии и сейчас находятся американские оккупационные войска.

В октябре 2022 года Путин заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал глава государства.

