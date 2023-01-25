Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом

Дипломат Полянский объяснил тучи ворон над Киевом богохульством властей Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал огромное количество ворон, которое заметили над Киевом. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Полянский объяснил тучи ворон над Киевом и заявил, что они кружат над городом из-за антирелигиозных действий руководства Украины. «Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал дипломат.

До этого на YouTube появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников. Соответствующий указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовали из-за содержащихся в нем персональных данных.