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06:52, 25 января 2023Мир

Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом

Дипломат Полянский объяснил тучи ворон над Киевом богохульством властей Украины

Фото: Unsplash

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал огромное количество ворон, которое заметили над Киевом. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Полянский объяснил тучи ворон над Киевом и заявил, что они кружат над городом из-за антирелигиозных действий руководства Украины. «Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал дипломат.

До этого на YouTube появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников. Соответствующий указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовали из-за содержащихся в нем персональных данных.

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Марина Совина
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