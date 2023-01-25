Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал огромное количество ворон, которое заметили над Киевом. Об этом он написал в социальной сети Twitter.
Полянский объяснил тучи ворон над Киевом и заявил, что они кружат над городом из-за антирелигиозных действий руководства Украины. «Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал дипломат.
До этого на YouTube появились кадры, на которых над Киевом кружат стаи черных птиц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников. Соответствующий указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовали из-за содержащихся в нем персональных данных.