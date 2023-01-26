Page Six: мошенница Анна Делви пригласит Илона Маска и Мадонну на свое шоу

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, рассказала, что работает над шоу под названием Delvey’s Dinner Club, гостями которого могут стать знаменитости, включая предпринимателя Илона Маска и американскую певицу Мадонну. Об этом сообщает Page Six.

Сообщается, что Делви, биографии которой посвящен сериал «Изобретая Анну», будет устраивать в шоу званые ужины со знаменитостями в своей нью-йоркской квартире, так как она все еще находится под домашним арестом. «Нет ничего лучше, чем собрать компанию друзей, чтобы поделиться жизненными историями и насладиться отличной кулинарией», — сказала мошенница.

Делви рассказала, что гости ее мечты — министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, Мадонна, Илон Маск, сербская художница Марина Абрамович, бывший госсекретарь США Сайрус Вэнс и писательница Оттесса Мошфег.

Шоу продюсирует компания Butternut, которую создали при участии известного американского телеведущего Джимми Киммела.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.