В Apple рассказали о «войне» против Google

ArsTechica: сотрудники Apple заявили, что компания ведет «тихую войну» против Google

Apple намерена развить собственные сервисы, чтобы убрать из своей экосистемы приложения Google. Об этом сообщает издание ArsTechica.

По словам журналистов медиа, Apple на протяжении десятилетий является соперником Google, но не выступает публично против создателя самой популярной поисковой машины в мире. Один из сотрудников корпорации Тима Кука на условиях анонимности заявил изданию, что его компания ведет «тихую войну» против конкурента, наращивая собственные сервисы.

Источник рассказал, что в Apple мечтают отделить сервисы Google от собственной экосистемы, заменив их своими. В настоящий момент среди пользователей iPhone остаются популярными поисковая система Google, почта Gmail и картографический сервис Google Maps — конкурентоспособных альтернатив от Apple нет.

По мнению опрошенных медиа аналитиков, Apple может заметно улучшить сервис «Карты», чтобы навязать Google конкуренцию. По словам исполнительного директора BlueConic Кори Манчбаха, компания может представить собственную поисковую систему, главной особенностью которой окажется высокий уровень конфиденциальности.

«Третьим фронтом», на котором производитель iPhone и Mac может нанести удар Google, может стать рекламный бизнес. В настоящий момент материнская компания Google Alphabet получает 80 процентов дохода от рекламы — Apple могла бы создать конкурентную платформу и вытеснить соперника.

В середине января составители рейтинга Brand Finance Global 500 заявили, что Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире. На третьем месте топа оказался Google.