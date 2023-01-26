Швейцария передаст Украине зимнюю одежду для гражданского населения

Швейцария передаст зимнюю одежду жителям Украины, сообщается на сайте Федерального совета страны.

Отмечается, что швейцарская армия предоставит одежду гражданскому населению, в частности 170 тысяч перчаток, 40 тысяч носков, из своего запаса. Кроме того, для защиты от холода украинцы получат две тысячи одеял. 390 поддонов с одеждой доставят в Киев в течение трех дней.

Ранее Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил инициативу парламента по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину.

