Швейцария передаст Украине зимнюю одежду
Швейцария передаст Украине зимнюю одежду для гражданского населения
Швейцария передаст зимнюю одежду жителям Украины, сообщается на сайте Федерального совета страны.
Отмечается, что швейцарская армия предоставит одежду гражданскому населению, в частности 170 тысяч перчаток, 40 тысяч носков, из своего запаса. Кроме того, для защиты от холода украинцы получат две тысячи одеял. 390 поддонов с одеждой доставят в Киев в течение трех дней.
Ранее Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил инициативу парламента по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину.