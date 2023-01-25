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04:15, 25 января 2023Мир

В Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину

Комитет парламента Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил инициативу парламента по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Документ получил одобрение 14 членов комитета, 11 высказались против. Они также постановили, что реэкспорт может быть снят при определенных условиях, в том числе при нарушении запрета на применение силы согласно международному праву, к чему они решили отнести конфликт на Украине.

В других случаях реэкспорт разрешат, если две трети стран Генассамблеи ООН установят нарушения международного права. «Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать больше поддержки Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, в парламенте считают, что запрошенные изменения соответствуют закону о нейтралитете.

Ранее Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию.

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Марина Совина
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