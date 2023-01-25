В Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину

Комитет парламента Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил инициативу парламента по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Документ получил одобрение 14 членов комитета, 11 высказались против. Они также постановили, что реэкспорт может быть снят при определенных условиях, в том числе при нарушении запрета на применение силы согласно международному праву, к чему они решили отнести конфликт на Украине.

В других случаях реэкспорт разрешат, если две трети стран Генассамблеи ООН установят нарушения международного права. «Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать больше поддержки Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, в парламенте считают, что запрошенные изменения соответствуют закону о нейтралитете.

Ранее Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию.