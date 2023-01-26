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18:07, 26 января 2023Ценности

Жена Байдена объяснила выбор нарядов для официальных выходов в свет

Жена Байдена Джилл рассказала, что наряды помогают сказать людям что-то важное

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Жена президента США Джо Байдена Джилл объяснила выбор нарядов для официальных выходов в свет. Об этом сообщает издание WWD.

В среду, 25 января, супруга политика выступила с речью в Национальном музее американской истории Смитсоновского института. «Одежда — это искусство и артикуляция. Это проявление момента времени. Это история», — заявила она.

Кроме того, Байден рассказала, что, будучи первой леди США, знала, что люди начнут обращать внимание на ее внешний вид. «Бывали моменты, когда я была рада этому вниманию, потому что знала, что моя одежда может помочь мне сказать что-то важное. Например, когда я надела ботинки Vote в день выборов в 2020 году и куртку Love во время нашей первой поездки за границу», — пояснила она.

Вдобавок Байден также раскрыла причину, почему для инаугурации мужа надела наряд дизайнера Александры О’Нил из малоизвестного бренда Markarian — голубое твидовое платье, украшенное цветочным узором из жемчуга и кристаллов, и пальто с бархатным воротником. По ее словам, тогда идеи модельера ей казались одновременно вечными и новыми.

В июле 2021 года Байден посетила Олимпиаду в Токио в старой одежде. Фотографы запечатлели первую леди в аэропорту Токио в платье бренда Narciso Rodriguez красного цвета средней длины. Известно, что в этом же наряде в июне Байден посещала центр вакцинации во Флориде с американским ученым-медиком Энтони Фаучи.

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Мария Винар
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