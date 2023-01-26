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06:23, 26 января 2023Забота о себе

Россияне назвали самые утомляющие профессии

ЕАПТЕКА: чаще всего от хронической усталости страдают маркетологи и учителя

Фото: Shutterstock

Чаще всего с хронической усталостью сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR. Результаты соответствующего исследования сервиса ЕАПТЕКА и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, каждый третий россиянин страдает от хронической усталости. Чаще других с ней сталкиваются работники в области маркетинга, рекламы и PR (40 процентов). На втором месте в рейтинге самых утомляющих профессий — административная работа (36 процентов). Третью строчку рейтинга разделили IT-специалисты, учителя и сотрудники, занятые в сфере науки и образования (по 35 процентов соответственно). Реже всего от хронической усталости страдают специалисты из транспортной и логистической сферы, а также из строительства и недвижимости — только 15 процентов представителей этих профессий пожаловались на симптомы этого неприятного состояния.

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При этом самым распространенным проявлением хронической усталости почти половина россиян назвала плохое самочувствие. 45 процентов опрошенных также признались, что сталкивались с проблемами со сном, и 35 процентов — с общим снижением эффективности. В то же время каждый третий респондент пытался улучшить самочувствие при помощи приема витаминных комплексов. Среди других популярных способов — ежедневные прогулки, регулярные встречи с друзьями, новое хобби и поездки за город. Кроме того, восемь процентов опрошенных обратились за помощью к психологу.

Ранее врач Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием. Специалист посоветовала планировать свой отдых. Также, по ее словам, улучшить психологическое состояние помогают прогулки, легкая физическая активность и контроль витаминов B и D.

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Наталья Обрядина
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