Россияне назвали самые утомляющие профессии

ЕАПТЕКА: чаще всего от хронической усталости страдают маркетологи и учителя

Чаще всего с хронической усталостью сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR. Результаты соответствующего исследования сервиса ЕАПТЕКА и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, каждый третий россиянин страдает от хронической усталости. Чаще других с ней сталкиваются работники в области маркетинга, рекламы и PR (40 процентов). На втором месте в рейтинге самых утомляющих профессий — административная работа (36 процентов). Третью строчку рейтинга разделили IT-специалисты, учителя и сотрудники, занятые в сфере науки и образования (по 35 процентов соответственно). Реже всего от хронической усталости страдают специалисты из транспортной и логистической сферы, а также из строительства и недвижимости — только 15 процентов представителей этих профессий пожаловались на симптомы этого неприятного состояния.

При этом самым распространенным проявлением хронической усталости почти половина россиян назвала плохое самочувствие. 45 процентов опрошенных также признались, что сталкивались с проблемами со сном, и 35 процентов — с общим снижением эффективности. В то же время каждый третий респондент пытался улучшить самочувствие при помощи приема витаминных комплексов. Среди других популярных способов — ежедневные прогулки, регулярные встречи с друзьями, новое хобби и поездки за город. Кроме того, восемь процентов опрошенных обратились за помощью к психологу.

Ранее врач Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием. Специалист посоветовала планировать свой отдых. Также, по ее словам, улучшить психологическое состояние помогают прогулки, легкая физическая активность и контроль витаминов B и D.