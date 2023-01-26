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07:38, 26 января 2023Бывший СССР

В Запорожье предупредили о попытке Киева атаковать весной Мелитополь и Бердянск

Рогов заявил, что Киев может попытаться пойти весной в контратаку на Мелитополь и Бердянск

Фото: РИА Новости

Украинская армия весной может предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он указал, что главными направлениями для вероятной атаки остаются Мелитополь и Бердянск. Пока что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточным потенциалом для наступления, но к концу марта-началу апреля Киев «залижет раны» и попытается сформировать новые армейские соединения, для чего планируется мобилизовать не менее 150 тысяч украинцев.

«Все будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта, насколько далеко мы сможем пройти вперед и закрепить свои успехи», — отметил Рогов.

Ранее президент США Джо Байден также сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению против российских войск. «С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал американский лидер. Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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Марина Совина
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