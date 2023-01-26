10 квартир одновременно загорелись в нескольких домах в российском городе

В Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир

В Махачкале в нескольких домах на улице Лаптиева одновременно загорелись 10 квартир. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram.

Предварительно, причиной ряда происшествий послужило высокое давление газа. Во всех квартирах возгорание начиналось на кухнях. В четырех из них пожар был ликвидирован силами жильцов, еще в шести огонь потушили спасатели. В российском ведомстве добавили, что сотрудники газовой службы прекратили подачу топлива в дома до устранения неисправности оборудования.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash Gor, видно, что в одной из квартир практически полностью уничтожена кухня. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Жильцы вышли из квартир на улицу.

В свою очередь, региональный Минздрав сообщил на своем сайте, что на месте происшествия работают семь бригад медиков. По данным ведомства, один из пострадавших с ожогами был доставлен в Ожоговый центр республиканской больницы. Еще одного местного жителя госпитализировали с отравлением угарным газом. Общее число пострадавших не уточняется.

Ранее взрыв газа произошел в двухэтажном здании в городе Лукьянове Нижегородской области. В результате пострадали два человека. После взрыва дом частично обрушился, но возгорания не было.