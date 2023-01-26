Представители Гогена Солнцева отреагировали на сообщения о его смерти

Помощник Гогена Солнцева не смогла подтвердить или опровергнуть сообщения о его смерти

Представители шоумена и участника российских телешоу Гогена Солнцева не смогли в разговоре с «Лентой.ру» подтвердить или опровергнуть сообщения о его смерти. Помощник Лидия рассказала, что находится не в Москве и срочно вылетает, чтобы узнать достоверную информацию на месте.

О якобы смерти Гогена Солнцева сообщило издание Prozvezd со ссылкой на его супругу Полину Давыдову. «Мне позвонили и сказали, что его больше нет. Он в декабре получил серьезную травму головы, упал неудачно. Видимо, дали знать последствия», — рассказала она.

Представитель шоумена Светлана Черепанова не стала рассказывать о случившемся. «Без комментариев», — заявила она «Ленте.ру». Помощник Гогена Солнцева Лидия сообщила, что пока нет точной информации.

«До меня тоже это дошло по своим источникам. Я сейчас не в Москве, срочно вылетаю, ничего вам сказать не могу. Тревожно, пока информации нет, связи никакой у меня с ним нет», — сказала она.

По ее словам, последний раз она общалась с Солнцевым около недели назад, никаких проблем со здоровьем у него не было.

В декабре в беседе с «Лентой.ру» шоумен сообщил, что получил травму головы в результате падения после того, как его толкнули.

42-летний Гоген Солнцев — постоянный участник российских ток-шоу. В сети он известен как персонаж из мема про адвоката, за основу которого был взят кадр с кричащим во время одного из выпусков передачи «Пусть говорят» Солнцевым.