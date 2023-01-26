Мэр Донецка заявил об ударах ВСУ по ремонтным бригадам

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по ремонтным бригадам

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливает подстанции, объекты инфраструктуры и ремонтные бригады в Донецке, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, власти Донецка делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов украинских вооруженных сил. «Мы видим статистику обстрелов, когда Украина, не стыдясь, бьет по тем объектам, на которые выходят бригады по восстановлению. Это касается и жилых домов, и объектов инфраструктуры», — сказал Кулемзин.

Он рассказал, что недавно бригада энергетиков, прибывшая восстанавливать объект энергоснабжения, попала под обстрел. «На сегодняшний момент мы проводим отопительный сезон при отсутствии стабильного водоснабжения, можно сказать, при полном его отсутствии. Вода в котельные привозится автотранспортом», — также сообщил мэр.

Накануне советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что взятие Угледара, который сейчас штурмуют российские войска, позволит отрезать подвоз боеприпасов для ВСУ на марьинском направлении.