Путин: политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, а третьи страны

Политические элиты Европы часто обслуживают интересы третьих стран, игнорируя собственные национальные интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми на Западе, и их мнение по отношению к России не меняется, несмотря на события в мире. При этом, отметил российский лидер, руководство этих стран занимает иную позицию, но «переосмысление все равно происходит».

Ранее кабинет министров предложил Путину выйти из международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. По мнению кабмина, эта организация превращается в рупор антироссийской политики.

В декабре постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию. Он отметил, что действия западных государств по отношению к Москве стали очередной демонстрацией деградации руководящих элит ряда стран. «Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию», — заявил дипломат.