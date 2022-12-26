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04:02, 26 декабря 2022Россия

Российский посол заявил о полной деградации Запада

Постпред РФ в Вене Ульянов заявил о полной деградации западных аналитических возможностей
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию. Он отметил, что действия западных государств по отношению к Москве стали очередной демонстрацией деградации руководящих элит ряда стран.

«Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Запад утратил серьезный опыт, касающийся России, что, в свою очередь, привело к деградации западных аналитических возможностей.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что на сегодняшний день ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны, а военное противостояние приняло затяжной характер. Он также высмеял попытки Запада добиться «полной и безоговорочной победы Киева».

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Марина Совина
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