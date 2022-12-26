В МИД назвали несостоятельными прогнозы о сроках завершения кризиса на Украине

Замглавы МИД РФ Галузин: прогнозы о сроках завершения кризиса на Украине несостоятельны

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС высказался об украинском кризисе, назвав любые прогнозы о сроках его завершения несостоятельными.

«Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер», — заявил он.

Дипломат отметил, что Запад планирует добиться «полной и безоговорочной победы Киева», которая подразумевает возвращение в ее состав всех бывших регионов, ставшими частью России, в том числе Крыма. Замглавы МИД добавил, что Украина и ее союзники рассчитывают на то, что Москва выплатит ей репарации и займется ее восстановлением.

Галузин предположил, что по логике киевских властей они будут готовы вернуться за стол переговоров лишь после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины, возместит ущерб, а руководство страны отправится в тюрьму. «Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН», — заключил он.

Ранее дипломат назвал действия Украины неадекватными и подчеркнул, что киевские политики «известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». Он назвал условие для переговоров со страной и допустил, что они состоятся без учета требований Киева.